Der Blick in die Nachbarkreise ergibt folgendes Bild: Gütersloh 173,2 – Lippe 289,2 (weiterhin NRW-Höchstwert) – Höxter 124,2 – Hochsauerlandkreis 85,5 – Soest 74,2. Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Am Dienstag hatte das Kreisgesundheitsamt einen weiteren Todesfall und 43 neue Infektionen bekanntgeben müssen.

Weitere Informationen

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

Hier informiert das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona. Hier geht es direkt zur aktuellen Coronaschutz-Verordnung vom 30. November.

