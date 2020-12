Pfarrer und Notfallseelsorger Peter Scheiwe aus Paderborn-Schloß Neuhaus und vier Vertreter der Feuerwehr Paderborn brachten die Figur, die von Sponsoren gestiftet wurde, am Montag zur Krippenlandschaft in den Hohen Dom. „Im helfenden Einsatz der Feuerwehr-Einsatzkräfte begegnet Christus den Menschen. Deshalb gehört eine Einsatzkraft an die Paderborner Domkrippe“, sagte Pfarrer Peter Scheiwe.

Die Figur des Feuerwehrmannes wird künftig mit an der Paderborner Domkrippe stehen. Foto: Maria Aßhauer/Erzbistum Paderborn

Gemeinsam mit Pfarrer Scheiwe waren von der Feuerwehr Paderborn deren Leiter Ralf Schmitz, sein Stellvertreter Hubertus Henning, Eberhard Haberstroh sowie Dennis Happe mit in den Dom gekommen. Gemeinsam übergaben sie die Krippenfigur, die mit typischer gelber Einsatzkluft gestaltet ist, an Dompropst Monsignore Joachim Göbel und Dompastor Dr. Nils Petrat. „Es ist schön, dass sich durch immer neue Figuren immer mehr Gruppen an der Domkrippe wiederfinden“, so Dompropst Msgr. Göbel.

Erst vor einigen Tagen hatte die Figur eines Inhaftierten an der Paderborner Domkrippe einen Platz gefunden. Nach dem Feuerwehrmann soll auch noch die Figur eines Pfadfinders das Domkrippen-Ensemble bereichern. In der Krippe des Paderborner Domes geben immer wieder neue individuelle Charaktere der Kirche im Erzbistum Paderborn ein Gesicht.