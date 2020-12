Wie am Mittwoch berichtet, befürchteten die Veranstalter dass so genannte Querdenker die Veranstaltung unterwandern könnten. Dazu Initiator Rainer Schimmel: „Leider habe ich trotz Klarstellung in letzter Zeit immer wieder Trittbrettfahrer erlebt, die mit irgendwelchen wilden Ideen zur Demo wollten.“

Die Mitorganisatoren hätten daher die Reißleine gezogen. Neben einer Kundgebung auf dem Maspernplatz war ein Trauermarsch geplant, um auf die Situation von Gastronomie, Künstlern und Soloselbständigen im Lockdown aufmerksam zu machen.