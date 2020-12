Der Blick in die Nachbarkreise ergibt folgendes Bild: Gütersloh 166,6 – Lippe 282,3 (weiterhin NRW-Höchstwert) – Höxter 102,7 – Hochsauerlandkreis 88,5 – Soest 72,9. Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Am Mittwoch hatte das Kreisgesundheitsamt 43 neue Infektionen bekanntgegeben.

Weitere Informationen

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

Hier informiert das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona. Hier geht es direkt zur aktuellen Coronaschutz-Verordnung vom 30. November.

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus in OWL, Deutschland und auch weltweit lesen Sie in unserem Newsblog.