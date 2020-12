Zwar wurde die 80,2 am Donnerstagmorgen auf der Seite des Robert-Koch-Instituts vermeldet und war wenig später auch auf der Seite des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) zu sehen, doch am Nachmittag teilte das Kreisgesundheitsamt mit: Das LZG hat noch nicht alle aktuell gemeldeten Fälle aus dem Kreis Paderborn erfasst. Die am Donnerstag ausgewiesene 7-Tages-Inzidenz auf der Homepage des LZG ist daher zu niedrig angesetzt und hat somit keine Aussagekraft.

Weitere Informationen

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

Hier informiert das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona. Hier geht es direkt zur aktuellen Coronaschutz-Verordnung vom 30. November.

