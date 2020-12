Für ihr Engagement ist sie im September vom Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Jetzt hat sie mit „Ingos Spielzeugland“ in Elsen auch einen langersehnten Kooperationspartner in Paderborn gefunden.

„Nach der Schließung des Toys‘r‘Us-Ladens in Paderborn hatten wir viele Jahre kein Partnergeschäft mehr in Paderborn“, sagt Saage. „Die nächsten Läden sind in Schlangen. Deshalb häuften sich schon Anfragen. Um so schöner ist es daher, dass nun auch Paderborn löwenstark ist.“

Sie selbst habe mit ihrem Kind dreieinhalb Jahre in einem Krankenhaus verbracht. „Deshalb weiß ich leider nur zu gut, wie schwer es ist, die kleinen Patienten zu beschäftigen“, sagt die „Löwenmama“. „In diesem Jahr hat sich die Situation noch verschärft, da nur noch Mamas und Papas wegen Corona Zutritt zu den Patientenzimmern haben.“

Für sie ist das jedoch noch ein Grund mehr, erkrankten Kindern ein wenig Weihnachtsfreude zu ermöglichen. Das Prinzip ist einfach: Kranke Kinder, die Weihnachten in Kinderkliniken und -hospizen verbringen müssen, haben Wunschzettel geschrieben. In den ausgewählten Geschäften können diese als Geschenke für die kranken Kinder gekauft werden. Jeder kann mitmachen. Saage sammelt sie ein und übergibt sie, wenn möglich, auch persönlich.

Die einzelnen Artikel liegen in den Läden – wie auch bei Ingos Spielzeugland – auf einem Gabentisch aus. „Kleine Gesellschaftsspiele, Bastelsets und Kleinkinderspielzeug, zumeist im Wert von maximal 20 Euro, liegen aus und sind besonders gefragt“, erläutert Inhaber Ingo Jahnke, der auch die Caritas Sande, das DRK Paderborn und die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ unterstützt.

Mittlerweile machen schon 100 Geschäfte in ganz Deutschland mit – von Sylt bis in den Schwarzwald, von Aachen bis Magdeburg. Passend zum Weihnachtsfest will Saage die Geschenke auch in der Paderborner Sankt-Vincenz-Kinderklinik abgeben. Das Brüderkrankenhaus und Johannisstift sollen Bücher für die begehrten Pixi-Kisten erhalten, aus der sich Kinder, wenn sie beispielsweise Blut abgenommen bekommen, ein kleines Geschenk aussuchen dürfen. Weitere Geschäfte, die sich beteiligen wollen, können sich unter ssaage@web.de melden.