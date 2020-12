Und so steht die 22-jährige Paderbornerin auch in diesem Jahr mit vier Paketen, gefüllt mit Wintermänteln und Spielzeug, vor dem DRK-Ladenlokal „Lieblingsstücke“, um die Präsente direkt an Leiterin Helena Löwen zu übergeben.

Dieses ehrenamtliche Engagement ist für die Arbeit des Roten Kreuzes genauso vorbildlich wie auch essenziell notwendig für die zahlreichen Hilfsangebote des Verbandes. Gerade in Zeiten von Corona sei der Bedarf groß, für viele Menschen sei das Jahr sehr schwer gewesen.

Kurz vor Weihnachten hat die Hilfsorganisation eine Bitte: Es mangelt an klassischem Spielzeug für Jungen und Mädchen wie Puppen und Autos und an Baby-Utensilien wie Windeln, Babynahrung und Kinderschuhen. Vor allem Lego und Barbie-Figuren in gutem Zustand sind immer große Herzenswünsche, aber würden kaum gespendet.

Neben dem DRK-Sozialkaufhaus „Lieblingsstücke“, das es bereits seit etwa zwei Jahren an der Friedrich-List-Straße gibt, betreibt das Rote Kreuz auch das Kleiderstübchen im Gebäude des Kreisverbandes an der Neuhäuser Straße 62-64. Letzteres ist nun nach einer Renovierung aufgewertet und erweitert worden: „Besucher bekommen hier jetzt das Gefühl eines normalen Einkaufs vermittelt“, erklärt DRK-Präsident Heinz Köhler. „Das neue Ambiente gibt unseren Kunden das Gefühl, keine Bittsteller oder Almosenempfänger zu sein.“ Besonders bedankt er sich bei Monika Preising vom Modehaus Monissa, die die hochwertige Ladeneinrichtung und Textilien für das Projekt dem DRK zur Verfügung stellte.

Ideale Partnerinnen des neuen Kleiderstübchens sind die Jakobusschwestern, die das Sortiment mit „Opa Whoopis Geschenkewelt“ ergänzen. Unter dem Namen ihres Maskottchens, einer Schildkröte, bieten die in Wewer ansässigen Schwestern Monika und Stephanie erstmals einen Präsensverkauf ihrer Produkte wie Kissen, Maskentaschen und Kosmetik an.

„Viele kennen uns vielleicht noch vom Dalheimer Klostermarkt“, erzählt Schwester Stephanie Danielsen. „Oft wurden wir dort gefragt, ob wir auch einen eigenen Laden haben!“ Durch die Kooperation mit dem DRK sei dieses nun möglich.

Von Vorteil erweist sich außerdem, dass sich die beiden Schwestern auch bei der Tafelausgabe Wewer ehrenamtlich engagieren. Über diese Verbindung können die beiden gezielt Gutscheine an bedürftige Familien verteilen, die dann im DRK-Laden „Lieblingsstücke“ gegen ein schönes Geschenk eingelöst werden können.

Das DRK freut sich deshalb auch weiterhin über ehrenamtliche Spender wie die Familie Kieke, die zu Weihnachten anderen eine Freude bereiten wollen.