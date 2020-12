Rund 3700 Tablets für 20 städtische Grundschulen und 15 weiterführende Schulen konnten auf diesem Weg finanziert werden und stehen den Schulen zur Verfügung.

„Das ist fast wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“, freut sich der zuständige Beigeordnete Wolfgang Walter für „seine“ Schulen. Nachdem die Stadt in den vergangenen fünf Jahren circa acht Millionen Euro in das Projekt Lernstatt finanziert hat, freue es ihn umso mehr, dass Bund und Land über Förderprogramme jetzt nachgezogen haben.

Etwa zwei Millionen Euro sind zwischenzeitlich für die Stadt Paderborn bewilligt worden, wovon ein Großteil in mobile Endgeräte geflossen ist. Dadurch ist es möglich, vor allem den Schülern ein Endgerät zur Verfügung zu stellen, denen sonst diese Möglichkeit aus finanziellen Gründen nicht gegeben ist.

„Vor allem in den Zeiten, in denen für Schulen Quarantäne und Homeschooling quasi an der Tagesordnung stehen, schafft dies ein Stück Bildungsgerechtigkeit“, so Walter. Auch ein eventuell fehlender WLAN-Anschluss im häuslichen Umfeld ist berücksichtigt worden, da ein Teil der Tablets mit einer SIM-Karte genutzt werden können. Bei der digitalen Ausstattung der Schulen ist geplant, alle Lehrkräfte neu mit Endgeräten zu versorgen und die dadurch frei werdenden Geräte von Lehrern der Schülerschaft zur Verfügung zu stellen. Dafür stehen bereits jetzt etwa 800.000 Euro an Fördermitteln bereit.

Darüber freut sich unter anderem Lothar Schlegel, Leiter der Friedrich-Spee-Gesamtschule am Kaukenberg. „Die Stadt Paderborn hat sich mit der Lernstatt bereits früh ihrer Verantwortung gegenüber der digitalen Ausstattung in ihren Schulen gestellt. Jetzt kann dieses Projekt mit Fördermitteln eine Weiterentwicklung erfahren“, so Schlegel.