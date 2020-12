Das hat der Sennekult-Vorstand am Donnerstagmorgen bekannt gegeben. Im vergangenen August hatten rund 5000 Fans beim Nena-Konzert mitgefeiert. In diesem Jahr musste der Sennekult aufgrund der Corona-Pandemie fast alle Veranstaltungen absagen.

Revolverheld, die Band um Frontmann Johannes Strate, hatten erst im vergangenen Jahr beim Sommerkonzert in Salzkotten die Dreckburg zum Beben gebracht und damals für einen rekordverdächtig kurzen Vorverkauf gesorgt. Die 5000 Karten waren innerhalb von zweieinhalb Stunden weg.

Der Verkauf der Tickets für das Senne Open Air beginnt an diesem Freitag, 10 Uhr, zunächst bei Eventim, und am kommenden Montag auch an den bekannten stationären Vorverkaufsstellen.