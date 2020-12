Vier weitere Todesfälle

Die Zahl der Infektionen steigt ebenfalls weiter: Hier gibt es 70 neue Corona-Fälle (Stand: Donnerstag, 11 Uhr). Der Inzidenz-Wert war am Morgen mit 80,2 angegeben worden. Zu dieser vermeintlich guten Nachricht, am Tag zuvor wurde der Wert noch mit 100,4 ausgewiesen, teilt des Kreisgesundheitsamt allerdings mit: Das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) hat noch nicht alle aktuell gemeldeten Fälle aus dem Kreis Paderborn erfasst. Die am Donnerstag ausgewiesene 7-Tages-Inzidenz auf der Homepage des LZG (80,2) ist daher zu niedrig angesetzt und hat somit keine Aussagekraft.

Betroffen sind derzeit acht Pflegeeinrichtungen, 33 Schulen sowie 13 Kindertageseinrichtungen. In den Schulen befinden sich einzelne Klassen in Quarantäne, in den Kindertageseinrichtungen einzelne Gruppen. Drei Kindertageseinrichtungen mussten komplett geschlossen werden.

Tritt ein positiver Fall in einer Schule oder einem Kindergarten auf, werden pauschal die ganze Klasse bzw. Kindergartengruppe vom Paderborner Kreisgesundheitsamt per Allgemeinverfügung unter Quarantäne gestellt. Die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden bzw. Kinder der betreffenden Gruppe sowie die dort unterrichtenden Lehrkräfte bzw. Erziehende werden auf Basis der aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts als Kontaktpersonen der Kategorie 1 mit einem höheren Infektionsrisiko eingestuft. „In nahezu allen Fällen haben sich die Mitschülerinnen und Mitschüler der betreffenden Klasse beziehungsweise Kindergartenkinder der Gruppe angesteckt und werden wenige Tage später positiv getestet. Deshalb ist es richtig, diese Linie so zu fahren“, sagt die Leiterin des Paderborner Kreisgesundheitsamtes, Dr. Constanze Kuhnert. Sie habe sich als wirksam erwiesen, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Auch würden sich die Schülerinnen und Schüler privat treffen. „Bitte die Kontakte so weit wie möglich einschränken“, warnt Kuhnert eindringlich.

21 weitere Erkrankte haben eine akute Infektion überstanden. Unterm Strich sind derzeit 768 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Fälle verteilen sich wie folgt: Paderborn (391), Delbrück (97), Hövelhof (72), Salzkotten (43), Altenbeken (40), Borchen (34), Bad Lippspringe (31), Bad Wünnenberg (22), Büren (21) und Lichtenau (17).

Die aktuellen Coronazahlen aus dem Kreis Paderborn. Foto: Kreis Paderborn

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie beträgt 3456. Die aufsummierte Zahl der Corona-Erkrankten, die eine akute Infektion überstanden haben und als genesen gelten, beträgt 2615. 73 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

53 (- 3) Corona-Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, von denen 15 (+ 1) intensivmedizinisch behandelt werden müssen. 3.227 (- 5) Menschen befinden sich im vom Paderborner Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne.

Weitere Informationen

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

Hier informiert das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona. Hier geht es direkt zur aktuellen Coronaschutz-Verordnung vom 30. November.

