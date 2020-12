Erzbischof Becker begrüßte zugleich offiziell den Nachfolger von Thomas Witt in diesem Amt: Josef Lüttig, Vorstandsvorsitzender des Diözesan-Caritasverbands, hat die Aufgabe des Flüchtlingsbeauftragten bereits am 1. Oktober 2020 übernommen. Damit bleibt dieses Amt in den Händen der Leitung des Caritas-Verbandes: Dr. Thomas Witt kehrt auf eigenen Wunsch in die Gemeindeseelsorge zurück, wo er die Leitung des neuen Pastoralen Raumes Elsen-Wewer-Borchen übernommen hat.

Dr. Thomas Witt habe sich in der Flüchtlingsarbeit des Erzbistums engagiert, Gesicht gezeigt und Stellung bezogen, sagte Erzbischof Hans-Josef Becker bei der Verabschiedung. So habe sich der scheidende Flüchtlingsbeauftragte durch seine Arbeit im Beirat der Abschiebehaft in Büren aktiv für mehr Humanität, die Einhaltung der Menschenrechte und für die Aussetzung von Abschiebungen nach Afghanistan eingesetzt. Zugleich sei es Dr. Thomas Witt immer wichtig gewesen, die Flüchtlingshilfe des Erzbistums nicht nur auf das Inland zu konzentrieren, sondern auch Projekte im Ausland zu unterstützen. Sein Auftreten bei einer Mahnwache für die Seenotrettung, die das Erzbistum Paderborn schon mehrfach unterstützt hat, sei ein sichtbares Zeichen dafür gewesen, dass die Kirche auf der Seite der Geflüchteten stehen müsse.

„Du hast die Nähe der Kirche zu den Menschen unmissverständlich unterstrichen“, machte Erzbischof Becker klar und überreichte Dr. Thomas Witt als Dank für sein Engagement ein besonderes Geschenk: ein Kreuz, das aus Planken eines im Mittelmeer gekenterten Flüchtlingsbootes hergestellt wurde.

Im Erzbistum Paderborn gehe es jetzt weiter um die Integration von geflüchteten Menschen, sagte Erzbischof Hans-Josef Becker. Daher sei er froh, dass mit Josef Lüttig ein kompetenter und durch seine Position beim Caritas-Verband erfahrener neuer Flüchtlingsbeauftragter seinen Dienst angetreten habe.

Allein im Jahr 2019 sind im Erzbistum mehr als 1400 Menschen in der Flüchtlingshilfe aktiv gewesen. Mehr als 1800 Anträge sind bisher an den Flüchtlingsfonds des Erzbistums gestellt worden. Kirchengemeinden und weitere Einrichtungen des Erzbistums, die ehrenamtliche Hilfe für Flüchtlinge leisten, können aus diesem Fonds Fördermittel beantragen. Um die Flüchtlingsarbeit zu bündeln, wurde Anfang 2016 die Stelle des Sonderbeauftragten für Flüchtlingsfragen eingerichtet. Der Flüchtlingsbeauftragte vertritt die Flüchtlingshilfe des Erzbistums in die Gesellschaft und in die Kirche hinein. Außerdem gibt es seit 2016 die Stelle eines Flüchtlingskoordinators, die Hezni Barjosef innehat. Flüchtlingsbeauftragter und Flüchtlingskoordinator werden durch die diözesane Arbeitsgemeinschaft „Flucht und Flüchtlinge“ unterstützt. Durch diese Ansprechpartner sollen vor allem Kirchengemeinden mit ihren Ehrenamtsstrukturen bei Bedarf einen schnellen Draht zur Bistumsleitung haben.