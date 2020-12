Eine damals 31-jährige Paderbornerin hatte zunächst in der Stadt gefeiert und getrunken. Mit dem ihr bis dahin unbekannten Mann, den sie unterwegs kennengelernt hatte, landete sie in einer fremden Wohnung am Kaukenberg. Dort kam es zu sexuellen Übergriffen, nach Darstellung der Frau soll es sich um eine Vergewaltigung gehandelt haben.

Wegen dieses Vorwurfs musste sich der 26-Jährige aus Erwitte seit April vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage ging davon aus, dass er zusammen mit einem anderen Mann die erheblich alkoholisierte Mutter von drei Kindern am Westerntor getroffen hatte und alle drei gemeinsam im Taxi zu der Wohnung gefahren waren.

Die Wohnung sollte einer der Männer später verlassen haben. Gegen Morgen hatte die Frau mit ihrem Handy zwei Notrufe bei der Polizei abgesetzt und eine Vergewaltigung geschildert – es gelang einer Polizeistreife, die Wohnung ausfindig zu machen und beide Personen dort anzutreffen. Der 26-Jährige öffnete den Polizisten die Tür – und zwar nackt. Auf dem aufgezeichneten Notruf hatte die Frau verzweifelt um Hilfe gebeten und offenbar zeitgleich versucht, den Mann abzuwehren.

Der Prozess zog sich unter anderem infolge zahlreicher Beweisanträge der Verteidigung in die Länge. Schließlich aber kam die 8. Große Strafkammer zu der Überzeugung, dass der 26-Jährige sich tatsächlich einer Vergewaltigung schuldig gemacht hat. Das Urteil lautete vier Jahre Haft, die Verteidigung hat allerdings bereits Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe beantragt.