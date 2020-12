Krebsberatung: Finanzierung dauerhaft gesichert

Zum einen hat die Diakonie Paderborn-Höxter zusammen mit dem Kreis Herford und Parisozial Minden-Lübbecke-Herford einen Verbund Krebsberatung OWL gegründet. Da der Verbund die Mindestvoraussetzungen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erfüllt, wurde ein Antrag bei der GKV zur Kostenerstattung für die Psychosoziale Krebsberatung gestellt. Zum anderen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ganz aktuell verkündet, dass die GKV nicht wie bisher nur 40 Prozent der Kosten für die Psychosoziale Krebsberatung erstatten soll, sondern 80 Prozent, sofern die Mindestausstattung gewährleistet wird. „Damit ist ein Durchbruch zur dauerhaften Sicherung der Psychosozialen Krebsberatung geglückt“, freut sich Diakonie-Vorstand Jutta Vormberg.

Der Verbund Krebsberatung OWL erfülle die Anforderungen der GKV an die personelle Mindestausstattung, erläutert Petra Grunwald-Drobner, Psychoonkologin der Diakonie Paderborn-Höxter. Unterstützt wird sie seit Mitte November von Katharina Bernhardt, die als Sekretariat für die Krebsberatung erste Ansprechpartnerin ist.

Psychosoziale Krebsberatung

Die Diakonie Paderborn/Höxter bietet Psycho­soziale Krebsberatung in der Beratungsstelle an der Riemekestraße 12 in Paderborn an. Ansprechpartnerin ist die Psychoonkologin Petra Grunwald-Drobner. Betroffene werden in psychosozialen Fragen, bei Anträgen und Formularen sowie bei finanziellen Problemen beraten. Außerdem bietet die Psychosoziale Krebsberatung regelmäßig eine Sprechstunde in Höxter in den Räumen der Diakonie, Brüderstraße 7, an.

In der Paderborner Beratungsstelle gibt es außerdem – sobald es die Corona-Regeln wieder erlauben – einen Gesprächskreis für Betroffene (in der Regel jeden ersten Montag im Monat) und eine Gruppe für Kinder an Krebs erkrankter Eltern (in der Regel donnerstags). Die Psychosoziale Krebsberatung der Diakonie Paderborn-Höxter wurde 2006 eingerichtet und ist derzeit die einzige Beratungsstelle dieser Art in den Kreisen Paderborn und Höxter.