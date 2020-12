58 neue Fälle, 113 Menschen genesen

Somit sind derzeit offiziell 713 Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Diese aktiven Fälle verteilen sich wie folgt auf die zehn Kommunen: Paderborn (358), Delbrück (90), Hövelhof (60), Altenbeken (42), Salzkotten (40), Borchen (34), Bad Lippspringe (28), Büren (22), Bad Wünnenberg (21) und Lichtenau (18).

58 Corona-Patienten, fünf mehr als am Donnerstag, werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, 15 von ihnen intensivmedizinisch. 3227 Menschen befinden sich in vom Paderborner Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne.

Am Donnerstag hatte der Kreis vier weitere Todesfälle und 70 Neuinfektionen bekannt gegeben. 73 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) weist für den Zeitraum vom 4.12. bis zum 10.12. eine Sieben-Tages-Inzidenz von 95,2 aus (Stand: Freitag, 0 Uhr). Am Donnerstag hatte es wegen eines Übertragungsfehlers zwischen dem LZG und dem Robert-Koch-Institut keinen korrekten Inzidenz-Wert gegeben. Am Mittwoch lag er bei 100,4. Der Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Die Zahl der laborbestätigten Coronavirus-Infektionen beträgt seit Ausbruch der Pandemie 3514 und die Zahl der Erkrankten, die als genesen gelten, 2728.

Gesamtzahlen seit Ausbruch der Pandemie: Foto: Kreis Paderborn

Maßnahmen der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen

Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen müssen Schüler in Nordrhein-Westfalen vor Weihnachten nicht mehr am Präsenzunterricht im Klassenraum teilnehmen.

Schüler der unteren Stufen können und sollen von diesem Montag an von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag. Ältere Schüler ab Klasse acht würden grundsätzlich auf Distanz unterrichtet. Die Weihnachtsferien will NRW im Januar um weitere zwei Tage verlängern. Der Unterricht würde dann erst am 11. Januar wieder beginnen. Im Einzelhandel verlangte Laschet, Geschäfte «schnellstmöglich» bis zum 10. Januar zu schließen. Ausgenommen werden sollten Geschäfte mit Waren für den täglichen Bedarf.

Weitere Informationen

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

Hier informiert das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona.

