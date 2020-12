Die Alternative zur Absage

Arne Dübbert und Andre Koch bieten Vereinen an, Mitgliederversammlungen live zu streamen

Paderborn/Borchen -

Schützen-, Heimat- und Sportvereine haben ein Problem. Wegen der Corona-Pandemie können sie ihre Mitgliederversammlungen nicht in der Form abhalten, wie sie es gewohnt sind: mit ihren Mitgliedern im Vereinsheim, in einer Halle oder in einem Lokal. Folgerichtig werden Versammlungen reihenweise abgesagt.