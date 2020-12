Genussvolle Weihnachten als Gewinn

Elmar Simon hat es wieder geschafft: Sein Restaurant „Balthasar“ an der Warburger Straße wurde erneut vom renommierten Restaurantführer Gault & Millau ausgezeichnet. Mit 17 von 20 Punkten und damit drei Kochmützen, was für „höchste Kreativität und Zubereitung“ steht, gehört Elmar Simon damit zu den 14 besten Köchen in ganz Nordrhein-Westfalen. Und für Ostwestfalen ist das sogar einmalig. Für den Paderborner Chefkoch ist dies allerdings nicht die erste Auszeichnung. Seit 1998 hat er bereits jedes Jahr einen Michelin-Stern bekommen.

Gault & Millau adelt Paderborns Topgastronomie mitten im Lockdown. Denn die Corona-Krise hat auch das Balthasar voll erwischt. „Seit Wochen geschlossen, die Küche bleibt kalt, der Speisesaal leer – das ist ein Anblick, an den man sich nicht gewöhnen kann. Ich liebe ja meinen Beruf!“, betont Simon. Bis jetzt sei von den versprochenen Corona-Finanzhilfen noch nichts angekommen. „Das war seitens der Politik sicherlich ein Schnellschuss. Das hätte besser vorbereitet werden können“, ärgert sich der Gastronom, der zugleich aber auch Verständnis zeigt. „Wir sehen ja auch, dass der Lockdown sein muss. Wir wollen schließlich auch irgendwann wieder unsere Normalität zurück haben und anders geht es wohl nicht!“

Für das Weihnachtsmenü, das er am ersten Weihnachtsfeiertag auch als Außerhaus-Service anbietet, hat er ein festliches Essen zusammengestellt. Fünf Gänge warten auf die Gewinner, die ihre Familie einmal richtig verwöhnen wollen. Wer beim Gewinnspiel mitmachen möchte, muss an diesem dritten Adventswochenende bei unserer Hotline unter 01379/883009 anrufen. Nennen Sie das Stichwort „Balthasar“, Ihren Namen und Ihre Adresse. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunkpreise können abweichen. Die Gewinner dürfen das Essen am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 11.30 und 13.30 Uhr am Restaurant gut verpackt abholen und es sich dann in den eigenen vier Wänden schmecken lassen.

Kalbsfilet im Blätterteig als Hauptgang

„Das Menü ist ausgewogen, nicht zu extravagant. Es muss ja allen gerecht werden.“ Als Vorspeise gibt es gezupften Kabeljau mit Apfel und roter Beete. Danach geht es mit einem Hummercremesüppchen weiter, gefolgt von einer „geschmelzten Zandermaultasche“ mit Champagnerkraut, brauner Butter und Meaux Senf. Danach wartet der Hauptgang, Kalbsfilet im Blätterteig, angerichtet mit Perigord Trüffel, Rahmwirsing und Tomate. Als krönenden Abschluss gibt es ein Glühweinmousse mit Baumkuchen, weißer Schokolade und Orangen. Wert des Menüs pro Person: 95 Euro.

Wie bereits zu Ostern und Muttertag seien die Vorbestellungen sehr gut angelaufen. Zu jeder Bestellung legt der Chefkoch eine Betriebsanleitung dazu, wie man beispielsweise das Gericht ohne große Qualitätseinbußen aufwärmen kann. Elmar Simon: „Auch wenn Sie nicht bei uns im Restaurant sitzen, soll es aber zumindest nach ‚Balthasar‘ schmecken.“