Freitagabend am „Wirthshaus am See“ in Elsen: Mehrere Gäste stehen mit ihrem Campingmobil auf dem Restaurantparkplatz in Sichtweite zum Nesthauser See, als Inhaber Cyrill Wirth eine Suppe als Vorspeise an die Tür des ersten Wagens serviert. „Morgen sind sogar zwölf Wagen angemeldet“, sagt der Paderborner Gastronom.

Manche Gäste wohnen ein paar hundert Meter entfernt, andere sind sogar aus anderen Städten angereist um mal wieder etwas Restaurant-Flair genießen zu dürfen. Der Clou: Sie bekommen ihre Bestellungen direkt an die Wohnmobiltür geliefert. Gespeist wird entsprechend der geltenden Kontakt-Beschränkungen im Wohnmobil. „Die Abstände werden gewahrt und ein Restaurantbesuch ist so auch in diesen schwierigen Zeiten coronakonform möglich“, sagt Cyrill Wirth.

Seit Beginn der Adventszeit bietet der Gastronom, der zuvor mehr als zwei Jahre lang im Kupferkessel und vier Jahre im Galerie-Hotel gearbeitet hat, das „Essen auf Rädern, aber mit Service“ mittwochs bis sonntagabends an. Es ergänzt den Außerhaus-Verkauf. Manche Gäste zelebrieren den Abend: Passend zur Adventszeit haben einige einen kleinen Weihnachtsbaum im Fahrzeug aufgestellt.

Einmal wurde in den rollenden Wohnzimmern, die sich zum Speisesaal verwandeln, auch eine Goldene Hochzeit im kleinen Kreis gefeiert, erzählt Wirth. „Der Sohn überraschte damit offenbar seine Eltern passend zum Jubiläum. Dazu hatte er im Inneren des Wagens eine 50 als Luftball aufgehängt.“ Oft würden auch die Tische stilecht mit Tischdecken und Kerzen dekoriert, um den kulinarisch-gepflegten Genuss perfekt umzusetzen.

Im Juli dieses Jahres übernahm Cyrill Wirth das Lokal in Elsen – mitten in der ersten Lockdown-Phase. Als ihm sein Onkel, der selbst begeisterter Camper ist, von der pfiffigen Idee gebeutelter Gastronomen berichtete, fand auch Wirth Gefallen an dem Gastro-Konzept. Not macht eben erfinderisch.

Das Konzept kommt auch bei den Gästen gut an: Anna und Reinhard sind aus dem Sauerland angereist, „um ein Stück Normalität“ zu genießen und „die Gastro­nomie zu unterstützen“. Mit ein paar Kerzen, einem Blümchen und einem beleuchteten Weihnachtsbaum auf dem Armaturenbrett haben es sich die beiden gemütlich gemacht.

Dass ihr Hund Lotti dabei sein kann und sie selbst die Hintergrundmusik bestimmen können, sehen sie als weiteren Vorteil. Das ist bei einem Restaurantbesuch schließlich nicht selbstverständlich. Laut einer Übersichtskarte im Internet, die die verfügbaren Wohn­mobil-Dinner-Restaurants auflistet, ist das Paderborner Lokal das einzige im Kreis, das so etwas anbietet.

Eine Facebook-Gruppe hat mittlerweile mehr als 24.000 Mitglieder. Wegen der großen Resonanz soll es das besondere Dinner auch nach dem Lockdown geben. Wirth: „Zwar ist der Weg von der Küche bis zu den Gästen etwas länger, aber dafür sind die Camper so nett, unkompliziert und dankbar. Da macht das immer großen Spaß.“