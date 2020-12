„Ich denke, dass ist ein Schritt der aufgrund der Corona-Zahlen und der Entwicklung nicht zu verhindern war. Aber für den stationären Einzelhandel ist das so kurz vor Weihnachten eine Mega-Katastrophe“, sagte Uwe Seibel, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Paderborn, am Sonntag unmittelbar nach Bekannt­werden des Beschlusses von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Ministerpräsidenten.

Die Advents- und Weihnachtszeit gilt als die umsatzstärkste Phase des Jahres im stationären Einzelhandel. „Es ist diese ganze Phase, die jetzt wegbricht: der Geschenkekauf in den letzten beiden Wochen vor Weihnachten sowie die Umtauschphase und Gutscheineinlösphase zwischen den Jahren.“ Welche wirtschaftlichen Auswirkungen diese Entscheidung für einige Einzelhändler haben werde, sei jetzt noch nicht absehbar, sagte Seibel, zumal derzeit niemand sagen könne, ob der ab Mittwoch geltende Lockdown wirklich am 10. Januar beendet werden könne. Es seien zwar finanzielle Hilfen angekündigt worden, er könne aber noch nicht einschätzen, inwieweit diese wirklich helfen werden, ergänzte Seibel: „Es bleibt abzuwarten, wann der Einzelhandel wieder starten kann.“

Den von einigen Fach­leuten erwarteten Ansturm auf die Geschäfte in den Innenstädten hat es am Samstag zumindest in Paderborn nicht gegeben. Vor einigen Läden bildeten sich zwar Einlassschlangen. Insgesamt gab es aber keine Probleme. Augenscheinlich hielt sich der Großteil der Besucher der Innenstadt auch an die vorgeschriebene Maskenpflicht. Uwe Seibel sprach von einer Besucherfrequenz von etwa 50 Prozent eines normalen Adventssamstags mit Weihnachtsmarkt in ­Paderborn.

Ob die Menschen nun am Montag und Dienstag in Scharen in die Stadt kommen, um letzte Einkäufe zu tätigen, vermochte Seibel nicht zu sagen. „Das ist ein Blick in die Glaskugel. Ich befürchte eher, dass noch mehr online gekauft wird.“

Längere Öffnungszeiten der Geschäfte am Montag und Dienstag wie in Delbrück seien in Paderborn nicht geplant. Für eine konzertierte Aktion gebe es in Paderborn zu viele Filialisten, sagte Seibel. Es könne aber sein, dass einzelne Läden von einer solchen Regelung Gebrauch machten.