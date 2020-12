400 Klöße, zehn Kilo Rotkohl, 200 Portionen Gänsebrust. Alles muss gekocht, portioniert und herausgegeben werden: Das Team von Daniel Windmann, der in Paderborn mehrere Edeka-Filialen betreibt, hat an diesem Abend viel zu tun. Windmann hat eine Idee von Musiker und Schauspieler Frank Zander aufgegriffen, der jedes Jahr in Berlin zum Weihnachtsessen für obdachlose und bedürftige Menschen einlädt. Der Paderborner spendiert die Mahlzeiten mit Unterstützung der Initiativen Padermahlzeit und „Das Hochstift rückt zusammen“. Fünf Mitarbeiter, die normalerweise hinter der Fleischtheke stehen, hatten sich spontan bereit erklärt, die Essen zuzubereiten. Viele weitere Ehrenamtliche helfen bei der Ausgabe und Organisation mit.

„Aufgrund der Corona-Pandemie und der geltenden Schutzverordnung können wir leider keine Weihnachtsfeier im Inneren des Gasthauses anbieten“, erklärt Windmann. Deshalb gibt es eine „To-Go“-Variante.

Gemeinsam mit Helfern haben sie die Aktion ins Leben gerufen (von links): Daniel Windmann, Jens Jöricke und Daniel Brauer. Foto: Jörn Hannemann

Und so verteilen Helena Hoffmann und Beate Stocker aus dem Fenster heraus den Gänsebraten mit Rotkohl und Knödeln. Schwester Thoma gibt warme Getränke und Kuchen aus. Die Schlange, die sich vor dem ehemaligen Pflaumenbaum gebildet hat, zeigt, wie sehr gerade jetzt Menschen auf Unterstützung angewiesen sind. Einer von ihnen ist Olaf (65): „Hier opfern die Leute ihre Freizeit, um uns zu helfen. Sie geben – ohne zu nehmen. Eine tolle Aktion“, sagt er. Die Corona-Pandemie habe die Situation für alle schwieriger gemacht, sagt Olaf.

Mehrere Teilnehmer, die namentlich nicht in der Zeitung genannt werden wollen, berichteten, wie sie die Einsamkeit gerade in diesem Corona-Jahr beschäftige. So ist an diesem Abend außer der warmen Mahlzeit für mehrere auch die soziale Kontaktmöglichkeit mit Gleichgesinnten wichtig, und wenn es nur ein kurzes Gespräch mit dem Vordermann in der Schlange ist. Alle achten auf die vorgeschriebenen Abstände und tragen einen Mundschutz.

Schwester Thoma und Beate Stocker geben das Essen aus. „Padermahlzeit – Du bist nicht alleine“ ist auf dem Windlicht zu lesen. Foto: Jörn Hannemann

Sandra Filter, Initiatorin der Gruppe „Unser Hochstift rückt zusammen“, sieht einen großen Hilfebedarf. „Es gibt in Paderborn genug Menschen – und das sind deutlich mehr als 200 – bei denen am Ende des Monats kaum Geld übrig ist“, sagt sie. Es gehe um Altersarmut, um Alleinerziehende und um Studenten, die durch ­Corona keinen Mini-Job mehr haben. „Seit neun Monaten bietet ‚Unser Hochstift rückt zusammen‘ deshalb dienstags, donnerstags und sonntags von 12 bis 14 Uhr Bedürftigen die Padermahlzeit an“, erläutert Filter. Auch Weihnachten soll Essen zum Mitnehmen ausgegeben werden. Es gelte das Motto, das auch auf einem Windlicht bei der Essensausgabe steht: „Du bist nicht alleine.“