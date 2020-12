Eine Anwohnerin (64) hörte in der Leostraße gegen 9.30 Uhr Geräusche von der Straße und schaute aus einem Fenster. Sie bemerkte einen fremden Mann im eigenen Wohnmobil, das vor der Haustür stand und rief ihren Ehemann (69). Als der Eindringling das Wohnmobil verließ, hatte er eine gepackte Tasche in der Hand. Die Besitzer sprachen den Täter an. Der stellte die Tasche ab und entfernte sich in Richtung Husener Straße. Sofort alarmierte das Ehepaar die Polizei.

Der Einbrecher hatte gewaltsam ein Wohnmobilfenster aufgebrochen und war in den Camper geklettert. Er hatte Jacken, einen Flachbildschirm und andere Gegenstände in eine Einkaufstasche gepackt. Mit seiner Beute verließ er das Mobil und ließ alles zurück, als er ertappt wurde. Im Zuge der Fahndung stoppte eine Streife einen 31-jährigen Tatverdächtigen. Bei dem Mann fanden die Polizisten Bargeld, das vermutlich auch aus dem Wohnmobil gestohlen worden war. Gegen den mutmaßlichen Täter läuft jetzt ein Strafverfahren.