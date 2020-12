An Heiligabend fahren die Busse des Padersprinter wie an einem Samstag, allerdings nach einem verkürzten Fahrplan. Die letzten Fahrten starten je nach Linie gegen 15:15 Uhr bis 16:45 Uhr. Anschließend wird der Linienverkehr vollständig eingestellt. Eine Übersicht zu den letzten Fahrten des Padersprinter an Heiligabend finden Kunden sowohl online unter www.padersprinter.de/advent sowie als Handzettel im Kundencenter am Kamp oder als Plakat in den Bussen.

Für die beiden Weihnachtsfeiertage und Neujahr gilt beim Padersprinter der Sonntagsfahrplan. An Silvester fahren die Linienbusse nach dem Samstagsfahrplan. Die aktuellsten Abfahrtszeiten finden Fahrgäste auch immer über die kostenlose Fahrplan-App des Padersprinter sowie in der Fahrplanauskunft auf der Homepage www.padersprinter.de. Änderungen am Fahrtangebot sind hier bereits enthalten.

Nachtbusse werden im Stadtgebiet Paderborn in diesem Jahr hingegen nicht mehr im Einsatz sein. Dieses Angebot des Padersprinter ist wegen der Corona-Pandemie seit dem 20. März und bis auf Weiteres eingestellt. Grund dafür sind die Erlasse der NRW-Landesregierung zur Einschränkung oder Einstellung nahezu aller abendlichen Freizeit- und Unterhaltungsangebote. Auch der Nacht-Express hat seine Verbindungen in das Umland vorerst eingestellt.