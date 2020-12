Filmreife Flucht im Audi A8

Die Story würde gut in jeden Krimi passen. Am späten Nachmittag des 16. Juni sind zwei Männer in einem Audi A8 auf der A44 unterwegs in Richtung Osten. Vielleicht wäre PS-starke Wagen den Zöllnern kurz vor dem Rastplatz Ehringerfeld gar nicht weiter auf­gefallen, wenn er nicht ein holländisches Kennzeichen und eine Rechtslenkung gehabt hätte. Zu der geplanten Kontrolle des Fahrzeugs kommt es aber nicht. Als das Auto auf den Rastplatz zur Kontrolle herausgewunken wird, gibt der Fahrer des Audi plötzlich Gas und rast davon. Knapp einen Kilometer weiter nimmt der Wagen die Ausfahrt zum Bürener Ortsteil Steinhausen –mit hohem Tempo, so dass die Zöllner, die die Verfolgung aufgenommen haben, den Anschluss verlieren.

Als wäre das nicht schon filmreif genug gewesen, leistete sich der flüchtende Audi-Fahrer ein folgen­reiches Malheur und rammte kurz darauf einen Bordstein. Der Wagen „humpelt“ noch bis zu einem Gehöft, wo die beiden Insassen ihn zurücklassen und zu Fuß weiter flüchten. Die Polizei wird von einem Anwohner alarmiert, dem das demolierte Auto aufgefallen war.

Das wird dem sogenannten Unterstützungsfahrzeug des Audi zum Verhängnis: Der VW Bulli, besetzt mit drei weiteren Männern, soll die beiden Flüchtenden in der Nähe des Gehöfts aufsammeln. Aber dort wartet bereits die Polizei. Der Bulli kommt noch bis Büren, dann hat auch diese Verfolgungsjagd ein Ende. Im Audi finden die Polizisten mehr als 26 Kilogramm Marihuana, sieben Kilo Haschisch und vier Kilo der synthetischen Droge MDMA.

Die fünf Männer aus Polen im Alter zwischen 25 und 41 Jahren stehen wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vor Gericht. Es hätte auch schlimmer kommen können: Ein 27-jähriger Angeklagter, der als einziger einen Wohnsitz in Deutschland hat, war im Besitz einer scharfen Pistole. Hätte er sie bei der Festnahme bei sich gehabt, wäre es um bewaffneten Drogenhandel ge­gangen, auf den eine Mindeststrafe von fünf Jahren steht. Tatsächlich aber wurde die Waffe erst bei einer Durchsuchung an der Adresse in Weeze kurz vor der holländischen Grenze gefunden, in einer Fahrzeughalle, die der 27-Jährige angemietet hatte. Dort standen zwei nicht fahrbereite Autos, eines mit mutmaß­lichen Drogen-Verstecken präpariert, in dem anderen Wagen wurde die ungeladene Pistole in einem Köfferchen samt Munition gefunden. Die Angeklagten ließen durchblicken, sich am nächsten Verhandlungstag zu den Vorwürfen äußern zu wollen.

Der Jüngste, 25 Jahre alt, war in Polen Student der „Nationalen Sicherheit“ und wäre nach einem Abschluss Soldat geworden. Seit der Corona-Pandemie habe er seinen Lebensunterhalt durch Schwarzarbeit bei Wohnungsrenovierungen verdient und sei als ­Boxer und Wrestler auf­getreten. Der 27-Jährige aus Weeze will bis 2019 dort als Maschinenführer in einer Firma gearbeitet haben und sei seither dauerkrank geschrieben.

Die anderen drei Angeklagten hatten vor der Tat nach eigenen Worten als Selbstständige gearbeitet und Firmen im Bereich Autohandel, Logistik, Bau und Gastronomie betrieben. Am kommenden Dienstag, 22. Dezember, wird weiter verhandelt.