Schwarzer BMW X3 am Engernweg gestohlen

Polizei ist nach Autoraub in Paderborn auf der Suche nach Tätern und Zeugen

Paderborn -

In der Nacht zu Montag ist am Engernweg in Paderborn ein schwarzer BMW X3 entwendet worden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Von