Am 9. Juli war es am Nachmittag in Delbrück auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus „Im Schlingfeld“ zu dem beinahe tödlichen Zusammentreffen der beiden jungen Männer gekommen. Der 20-jährige Täter und der 22-Jährige waren in der Vergangenheit wohl öfter „zusammengerasselt“: Das spätere Opfer hatte Kontakt zu der ehemaligen Freundin des Angeklagten, die mit ihm ein Kind hat, was dem 20-jährigen Syrer ein Dorn im Auge gewesen sein soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 20-Jährige ein Messer bereits eingesteckt hatte, um es möglicherweise bei einer solchen Gelegenheit einzusetzen.

Tatsächlich soll der Angeklagte mit diesem Messer bei dem Zusammentreffen plötzlich auf den 22-Jährigen eingestochen haben. Der Stich traf in die obere linke Seite des Rückens, und verletzte die Lunge. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Tötungsabsicht aus. Der Täter ließ jedoch nach diesem ersten Stich von seinem Opfer ab, als er Blut fließen sah. Die Polizei nahm den 20-Jährigen in der Nähe des Tatortes fest, er hatte das Messer mit 13 Zentimeter langer Klinge noch bei sich. Der Verletzte wurde in lebensbedrohlichem Zustand ins Brüderkrankenhaus eingeliefert und dort notoperiert.

Zum Prozessauftakt vor der Jugendkammer räumte der 20-Jährige den Messerstich ein. Das Gericht muss jedoch vor allem die Frage klären, ob tatsächlich eine Tötungsabsicht vorlag – da der Angeklagte von sich aus nicht ein zweites Mal zustach, könnte auch ein so genannter Rücktritt vom Versuch vorliegen. Diese Vorschrift im Strafgesetzbuch sichert einem Täter die Straflosigkeit zu. Der Prozess wird in der kommenden Woche fortgesetzt.