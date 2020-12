Eine völlig abgefahrene Situation

Die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes NRW hat den Fahrschulen von diesem Mittwoch an den theoretischen und praktischen Unterricht untersagt. Auch alle angesetzten Prüfungen sind abgesagt – mindestens bis einschließlich 10. Januar. Lediglich die Ausbildung von Berufskraftfahrern darf unter bestimmten Auflagen fortgesetzt werden. Für die Fahrlehrer bedeutet das erneute Berufsverbot nun den dritten Monat Stillstand.

Sie sind auch deswegen ärgerlich, weil es diesmal keine bundeseinheitliche Regelung gibt. Während in NRW Unterricht und Prüfungen verboten sind, geht es in Niedersachsen, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Hessen munter weiter. „Die Paderborner Fahrlehrerschaft findet das überhaupt nicht gut, weil die Bundesregierung etwas anderes in Aussicht gestellt hatte“, sagte Limburg.

Und das alles in einem Jahr, wo die Nachfrage in den Fahrschulen besonders groß war. Der Lockdown im Frühjahr kam aus Sicht vieler Fahrlehrer zur Unzeit. Das Geschäft boomte – unter anderem im Zweiradbereich. Das spiegelt sich auch in den Zulassungszahlen des Kreises Paderborn wider. Bis Ende November sind im Kreis Paderborn 2068 Motorräder sowie 358 Leichtkrafträder (125 Kubikzentimeter) zugelassen worden. Damit gibt es aktuell einen Bestand von 12.334 Motorrädern mit mehr als 125 Kubikzentimetern sowie 1377 zugelassene Leichtkrafträder. Motorradhändler Dietmar Huneke ist mit dem Geschäftsjahr 2020 ausgesprochen zufrieden. Nach dem Lockdown seien viele Kunden ihrem Freiheitsdrang nachgekommen und hätten sich ein Motorrad zugelegt.

Der Erfolg liege aber auch an der B196-Regelung – der neue Führerschein, der seit Jahresbeginn Autofahrern unter Auflagen erlaubt, ein Leichtkraftrad zu steuern. „Wir haben allein im Januar und Februar 2020 so viele Kaufverträge geschrieben, wie im gesamten Jahr 2019“, berichtet Huneke. Allerdings seien einige Hersteller nicht auf das Volumen vorbereitet gewesen, so dass es zu Lieferengpässen gekommen sei.

„Dann kam mit Corona das Berufsverbot für Fahrschulen und das Verkaufsverbot. Niemand wusste, wie lange das andauern wird. Alle Händler waren verunsichert“, berichtet der Geschäftsführer. Einige hätten aus Sorge, dass sie auf der bestellten Ware sitzen bleiben könnten, die Bestellungen wieder rückgängig gemacht. Doch nach dem Lockdown sei die Nachfrage weiter gestiegen. Das Motorradfahren sei für viele ein Ersatz für den Urlaub gewesen, den sie nicht antreten konnten.

Huneke geht davon aus, dass der Hype im Zweiradbereich auch im neuen Jahr anhalten wird – gerade bei den Leichtkrafträdern. Davon geht auch Fahrlehrer Horst Limburg aus. Vor diesem Hintergrund hofft er, dass Stadt und Kreis sich endlich um die Ausweisung einer Übungsfläche bemühen, auf der die Fahrlehrer mit den Schülern die so genannten Grundaufgaben üben können. „Bislang fühlt sich weder die eine, noch die andere Behörde zuständig“, sagt Limburg.