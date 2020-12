Daimler gedroht: „Hier spricht Ihr neuer Erpresser“

„Hier spricht Ihr neuer Erpresser“, begann eine E-Mail, die am 28. April am frühen Abend bei der Daimler AG einging. Er sei derjenige, der den bereits in den Medien verbreiteten Unfall auf der A 44 ausgelöst habe, mit dem Wurf eines „Steins“ auf einen Sprinter-Kleintransporter. Der Ton ist an Zynismus nicht zu überbieten: „Glück war es nicht“, dass die Fahrerin unverletzt geblieben sei, „eher Mathematik“. 250.000 Euro in Bitcoins solle der Konzern zahlen, „hoffen wir mal, dass nicht ein weiterer Stein von einer Brücke purzeln muss.“

Wie berichtet, hatte der 21-Jährige in der Folge Anfang Mai noch zwei Mal Steine auf die A 33 und den Zubringer zum Flughafen Paderborn/Lippstadt fallen lassen, ohne irgendwelche Fahrzeuge zu treffen. Und hinterher jeweils seine Geldforderungen erneuert. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen versuchten Mordes aus Habgier an.

Am zweiten Tag des Prozesses vor dem Landgericht Paderborn werfen die E-Mails, die verlesen werden, ein bezeichnendes Licht auf den Angeklagten. Er hat seine Taten zwar schon gleich nach der Festnahme gestanden und wiederholt dies auch im Gericht, aber er spricht stets davon, er habe niemandem schaden wollen. Er habe den Wurf genau berechnet und sich auf der Brücke so positioniert, dass der herabfallende „Stein“ nur den rechten Kotflügel eines Autos hätte treffen können, um dort „eine kleine Delle“ zu machen. Er spricht immer von „Stein“, aber es war eine Gehwegplatte, 30 mal 30 Zentimeter groß, acht Zentimeter stark und über 14 Kilogramm schwer. Der „Stein“ fiel wie geplant nach unten, aber er schlug in das Dach und den Übergang zur Windschutzscheibe des Mercedes Sprinter ein, verfehlte die 25 Jahre alte Fahrerin aus Hildesheim nur knapp. Von einer tödlichen Gefahr sei er nicht ausgegangen, erklärt der 21-Jährige, „ich war überzeugt, da könnte nichts passieren. „Ich habe das nicht als ein Fahrzeug gesehen, in dem eine Person drinsitzt, oder mehrere“, sagt der 21-Jährige, „sondern nur als das Mittel zum Zweck“, sprich: zur Erpressung von Daimler.

Sprache des Angeklagten seltsam distanziert

„Stein“, „Person“, „Tat“, „passieren“ – die Wortwahl des Angeklagten wirkt seltsam distanziert, so sachlich, als sei es nur darum gegangen, ein bisschen Rabatz zu machen, um ans Ziel zu kommen. Und so schildert der 21-Jährige auch, wie er Tage später die anderen beiden Male Steine auf die Fahrbahnen geworfen hatte – aber jeweils ohne direkt auf Autos zu zielen. Er sei nämlich nach dem Treffer an dem Sprinter doch erschrocken gewesen, das sei ja „unglaublich schiefgegangen“. Dass dann Daimler nicht reagiert habe, dafür aber die Polizei versucht habe ihn hinzuhalten, habe ihn irritiert: „Ich hatte mir das viel einfacher vorgestellt und gedacht, die würden gleich bezahlen.“

Auch die Frage nach dem Warum beantwortet der Angeklagte mit erschreckender Distanziertheit. Er habe Schulden aus einer gescheiterten Selbstständigkeit und wegen seines „Konsumverhaltens“ – 20.000 Euro. Um auf einen Schlag an so viel Geld zu kommen, sei nur „die kriminelle Schiene“ in Frage gekommen. „Ich habe mich dann für die Straftat der Erpressung entschieden.“ Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.