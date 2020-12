Der Blick in die Nachbarkreise ergibt folgendes Bild: Gütersloh 210,2 – Lippe 297,0 (weiterhin NRW-Höchstwert) – Höxter 131,2 – Hochsauerlandkreis 89,3 – Soest 109,3. Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Am Dienstag (Stand: 11 Uhr) hatte das Kreisgesundheitsamt einen weiteren Todesfall – eine 67-jährige Frau – und 53 Neuinfektionen vermeldet. Im weiteren Verlauf des Tages wurden dem LZG 40 neue Fälle übermittelt.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter Telefonnummer 05251/308333 erreichbar (www.kreis-paderborn.de/corona) .

Hier informiert das Land NRW: https://www.land.nrw/corona.

