Diese Entscheidung ist getroffen worden, da nicht eindeutig feststeht, ob „unterrichtsfreie Tage“ und Ferien gleichbedeutend sind und überdies an beiden Tagen an vielen Schulen Notbetreuungen stattfinden.

Die Verkehrsbetriebe im Hochstift nehmen die Sorge ihrer Fahrgäste vor einer Ansteckung mit Corona in vollen Bussen ernst. „Es geht darum, sowohl volle Busse vor Weihnachten zu vermeiden als auch den Schülerinnen und Schülern, die zur Notbetreuung oder zu Klausurterminen müssen, eine sichere Beförderung zu gewährleisten. Da gehen wir lieber auf Nummer sicher und lassen die Busse als präventive Maßnahme am 21. und am 22. Dezember wie an Schultagen fahren“, sagt Udo Wiemann, Geschäftsführer der Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter mbH.

Die gleiche Regelung bezüglich des Schulplanfahrplans gilt auch für den erweiterten Erlass des Schulministeriums, mit dem seit dem 14. Dezember für einen Großteil der Jahrgangsstufen die Präsenzpflicht im Unterricht aufgehoben ist. Bis zum 22. Dezember fahren alle Busse nach Schulfahrplan. An das Ende der Weihnachtsferien schließen sich der 7. und 8. Januar nahtlos als unterrichtsfreie Tage an. Auch hier fahren die Busse nach Schulfahrplan.

Bei den jugendlichen Kundinnen und Kunden, die über ein Fun-Ticket, Fun-Abo oder Fun-Einzel-Ticket verfügen, zeigen sich die Verkehrsbetriebe im Hochstift weihnachtlich großzügig: Die entsprechenden Ferien-Regelungen für diese Tickets werden vorgezogen und gelten ab einschließlich 19. Dezember. Schulweg-Tickets, mit denen in den Ferien nicht gefahren werden darf, sind bis einschließlich zum 22. Dezember gültig.

Weitere Informationen zum Fahrplan oder zur Gültigkeit und zum Geltungsbereich von Tickets gibt es bei der „fahr mit“-Mobithek, Telefon 0 52 51/29 30 400. Die Mobithek in der Bahnhofstraße ist sowohl an Heiligabend als auch an Silvester von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet. An den beiden Weihnachtsfeiertagen und Neujahr bleibt die Mobithek geschlossen. An allen anderen Tagen gelten die üblichen Öffnungszeiten.