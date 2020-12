Junger Mann (21) aus Nieheim sorgt in Paderborn für Ärger – Beamte beleidigt und geschubst

Paderborn -

Am Dienstagabend haben Beamte des Bundespolizeireviers Paderborn am Bahnhof einen stark alkoholisierten 21-jährigen Deutschen aus Nieheim zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.