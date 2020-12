Beim Zusammenstoß eines Paket-Lieferwagens mit einem Pizza-Taxi auf der Giselastraße ist am Dienstag ein Fahrer schwer verletzt worden. Ein 28-jähriger Paketbote fuhr gegen 17.05 Uhr auf der Giselastraße in Richtung Borchener Straße. An der Pankratiusstraße bog er mit seinem Toyota-Proace-Lieferwagen nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Pizzalieferanten, der mit einem VW Up auf der Giselastraße in Richtung Südring fuhr. Die Fahrzeuge wurden herumgeschleudert. Der Paketwagen prallte gegen einen Ampelmasten, der stark verbogen wurde. Im Up erlitt der 25-jährige Pizzabote schwere Verletzungen. Er wurde am Unfallort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Auf der Straße Lanfert in Wewer ist am Dienstag eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 23-jähriger Mercedes-A-Klasse-Fahrer fuhr gegen 18.35 Uhr in Richtung Alter Hellweg. Kurz vor der Einmündung Talweg wollte eine 47-jährige Frau die Wertstoff-Abfalltonne für die Müllabfuhr an die Straße stellen und wartete mit der Tonne am Straßenrand. Der Autofahrer prallte gegen die Mülltonne und die Fußgängerin stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei stelle fest, dass der 23-Jährige keinen Führerschein hatte und vermutlich unter Drogeneinwirkung stand. Der junge Fahrer musste mit zur Blutprobe und wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Nach einem Verkehrsunfall in der Tempelhofer Straße vom vergangenen Samstag, 12. Dezember, sucht die Polizei die Fahrerin eines grauen Autos und Unfallzeugen. Zwischen 12 und 14 Uhr wurde ein am rechten Straßenrand in Richtung Auf der Töterlöh geparkter Mercedes C-Klasse angefahren. Laut einer Zeugin hatte die mutmaßliche Unfallfahrerin, die mit einem grauen Auto unterwegs war, einen Zettel hinter den Scheibenwischer des beschädigten Mercedes gesteckt. Der Zettel war jedoch nicht mehr vorhanden, als der Mercedesbesitzer den Schaden bemerkte.

Die Unfallfahrerin sowie Zeugen, die Angaben zur Unfallverursacherin oder deren Auto machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.