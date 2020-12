Auf die Fertigstellung der Objekte an der Fürstenallee, am Hudeweg und in der Richterstraße warten einige Käufer bis heute vergeblich. Ein Termin für die Hauptverhandlung steht noch nicht fest.

Außerdem seien vier weitere Verfahren in Zusammenhang mit der Bauträgertätigkeit gegen den 42-Jährigen anhängig, in denen die Ermittlungen voraussichtlich noch mehrere Monate andauern, teilte Oberstaatsanwalt Marco Wibbe am Mittwoch mit. In diesen Fällen gehe es ebenfalls um den Vorwurf der Insolvenzverschleppung, aber auch um Betrug. Zwei entsprechende Strafanzeigen seien von potenziellen Käufern gestellt worden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben ergeben, dass das Unternehmen spätestens seit August 2019 zahlungsunfähig war, weil Forderungen nicht mehr bedient wurden. Gleichwohl habe der Beschuldigte bisher keinen Insolvenzantrag gestellt. Zwischenzeitlich war der Unternehmer untergetaucht, was auch die Ermittlungen erschwert hatte. Inzwischen sei er wieder in Paderborn.

Der Beschuldigte hatte als Bauträger ein Firmengeflecht aufgebaut. Mehrere Bauprojekte sind in eigene Gesellschaften ausgegliedert, es gibt Firmen für die Projektentwicklung, deren Sitz im Februar nach Düsseldorf verlegt wurde, die Bauträger-Gesellschaft, die im August diesen Jahres aus dem Handelsregister gelöscht wurde, die Bau-Gruppe, deren Sitz ebenfalls im Sommer nach Düsseldorf verlegt worden ist, sowie ein Generalunternehmen für Bautätigkeiten.

Zu den Geschädigten gehören auch Karin Tiggesmeier und Frank Zscherlich, die an der Fürstenallee 8 Wohnungen kaufen wollten . Sie waren misstrauisch geworden, als sich der Baubeginn immer weiter verzögerte und hatten sich rechtzeitig aus ihren Verträgen herausklagen können, bevor die erste Rate der Kaufsumme fällig geworden wäre. Auf die ihnen gerichtlich zugesprochene Erstattung von Notar- und Anwaltskosten warten sie noch, sind aber zuversichtlich, da das Grundstück inzwischen neue Besitzer habe.