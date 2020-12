Die Kosten belaufen sich auf 290.000 Euro, die aber komplett durch eine Landesförderung erstattet werden können. Das sei in Hinblick auf die bisher angefallenen Zusatzkosten im Schulbusverkehr auch bereits so erfolgt, teilte die Verwaltung in der vergangenen Woche dem Stadtrat mit.

Im Regionalverkehr werden weiterhin fünf zusätzliche Busse für jeweils sieben Fahrten eingesetzt. Diese Kosten schätzt die Paderborner Verwaltung auf 100.000 Euro, die ebenfalls durch eine entsprechend hohe Landesförderung wieder ausgeglichen werden können.