Festnahmen in Paderborn und Gotha

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls richten sich den Angaben zufolge gegen eine Frau und vier Männer im Alter zwischen 25 und 45 Jahren. Sie sollen die Taten seit Mitte September wiederholt in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Hessen begangen haben. Der Wert des Diebesguts, Werkzeuge und Baumaschinen, liege im hohen fünfstelligen Bereich.

Auf die Spur der mutmaßlichen, aus dem Raum Tübingen und dem Landkreis Freudenstadt stammenden Diebesbande war die Polizei Anfang Oktober gekommen. Zeugen waren zwei Männer auf einer Baustelle in Rottenburg aufgefallen, die sich an einem Container zu schaffen gemacht hatten. Als die beiden Tatverdächtigen flüchteten, notierten sich die Zeugen deren Autokennzeichen und alarmierten die Polizei.

Die Ermittlungen führten auf die Spur einer im Baugewerbe tätigen 39-jährigen Frau und den teilweise bei ihr angestellten, mutmaßlichen Komplizen. Sie sollen „etliche“ Containeraufbrüche mit anschließendem Diebstahl begangen haben – in den Kreisen Paderborn und Waldeck-Frankenberg (Hessen) sowie im Unstrut-Hainich-Kreis (Thüringen) und Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen.

Bei Durchsuchungen am Donnerstag, 17. Dezember, wurden die fünf Tatverdächtigen vorläufig festgenommen: Sie hielten sich in Paderborn und Gotha auf. Dabei beschlagnahmten die Ermittler mutmaßliches Diebesgut wie eine Rüttelplatte, Asphaltschneider, Trenn- und Winkelschleifer. Wie viele Festnahmen es genau in Paderborn gab, teilte die Polizei nicht mit.

Einer der Beschuldigten, nach Polizeiangaben ein 33-jähriger Grieche, wurde am vergangenen Freitag dem Haftrichter in Tübingen vorgeführt. Der vorliegende Haftbefehl wurde vollstreckt. Seine mutmaßlichen Komplizen befinden sich derzeit auf freiem Fuß – bis sie sich gegebenenfalls gerichtlich verantworten müssen.

Die Ermittlungen, insbesondere auch zu möglichen weiteren Diebstählen in anderen Bundesländern, dauern an. Hinweise auf weitere Fälle in zweistelliger Höhe würden abgearbeitet, sagte eine Reutlinger Polizeisprecherin dieser Zeitung.