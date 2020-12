Danach soll der Flughafen auch mit stark reduziertem Personal und weitaus geringeren Steuerzuschüssen als vollwertiger Flughafen fortbestehen. Das Amtsgericht Paderborn hat die Gläubiger zum 29. Januar geladen, um den Insolvenzplan zu erörtern und darüber abstimmen zu lassen. Nach der Annahme könnte das Amtsgericht den Plan bestätigen.

„Damit wäre die Sanierung abgeschlossen und die Insolvenz in Eigenverwaltung würde voraussichtlich im Frühjahr 2021 wieder aufgehoben. Paderborn-Lippstadt hätte sich dann in der aktuellen Krise als erster Regionalflughafen in Deutschland aus eigener Kraft nachhaltig neu aufgestellt“, teilte Insolvenzverwalter und Sanierungsgeschäftsführer Yorck Streitbörger (Bielefeld) am Montag schriftlich mit. Der Zuschuss der Gesellschafter solle nach der Sanierung von vormals bis zu fünf Millionen Euro jährlich auf maximal 2,5 Millionen Euro sinken. Der Zuschuss sei kein Verlustausgleich, sondern finanziere die hoheitlichen Aufgaben.

Sachwalter Stefan Meyer von der Pluta Rechtsanwalts GmbH schützt die Interessen der Gläubiger und wurde vom Amtsgericht Paderborn bestellt. Die größten Gläubiger sind die Sparkasse Paderborn, die Kommunale Zusatzversorgungskasse (KVW) aus Münster sowie die Agentur für Arbeit. Der Plan sieht eine feste Insolvenzquote von 25 Prozent vor. Bei einer Zerschlagung der Flughafen GmbH in einer Regelinsolvenz könnte laut vorläufigem Insolvenzplans gar keine Quote an die Gläubiger gezahlt werden und sämtliche Arbeitsplätze wären verloren, so der Insolvenzverwalter.