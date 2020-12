Die Frau fuhr gegen 12.10 Uhr auf dem Angelnweg zur Straße „An der Talle“. Sie hielt an der Einmündung an, um dann nach rechts in Richtung Marienloh abzubiegen. Dabei habe sie die Vorfahrt des Radfahrers auf dem querenden Radweg missachtet, teilte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mit.

Der 16-Jährige war mit seinem Rad auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg in Richtung Schloß Neuhaus unterwegs. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.