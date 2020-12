Paderborn -

Aus der Not machen die Malteser eine Tugend: Statt wie geplant künftig mit Senioren einkaufen zu fahren, bieten die Malteser in den nächsten Corona-Wochen einen kostenlosen Einkaufsservice an. Einmal in der Woche wird eingekauft, immer mittwochs bringen die Malteser dann die Einkäufe zu den Menschen.