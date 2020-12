Zahl der Windräder könnte noch deutlich steigen

Paderborn -

Künftig wird es in Paderborn wohl noch mehr Flächen geben, die als mögliche Windkraftstandorte in Frage kommen. In dem Entwurf für die 146. Änderung des Flächennutzungsplanes sind 13 Flächen mit insgesamt 834 Hektar vorgesehen, in der 125. Änderung, die 2016 beschlossen und im Januar 2019 vom Oberverwaltungsgericht NRW für ungültig erklärt wurde, waren es noch 551 Hektar.