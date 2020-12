Radfahrer in Paderborn schwer verletzt

Paderborn-Marienloh -

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht, bei dem am Freitag ein Radfahrer schwer verletzt worden ist, sucht die Polizei nach einem dunklen Kombi. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der 60-jährige Radfahrer gegen 11.20 Uhr auf dem Senneweg in Richtung Senne.