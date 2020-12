Die Allgemeinverfügung in der Stadt ist am Sonntag, 20. Dezember, ausgelaufen. Teil dieser Allgemeinverfügung war die Maskenpflicht, die unter anderem zwischen Kamp, Rathausplatz, Rosenstraße und Westerntor in der Zeit von 8 bis 20 Uhr galt.

Aktuell würde man keinen Grund für eine Verlängerung der Pflicht sehen. Fast alle Geschäfte in der Innenstadt sind derzeit geschlossen. „Es halten sich einfach nicht mehr so viele Menschen in der City auf. Die Frequenz wäre so niedrig, dass die Regelung unverhältnismäßig wäre“, betont Reinhardt. Die Pflicht, eine Maske zu tragen, gilt aber weiterhin in Bussen und an Bushaltestellen sowie auf Parkplätzen oder den unmittelbaren Bereich vor Supermärkten oder Geschäften.

Auf einigen Schildern in der Innenstadt sind noch weiterhin Schilder zu sehen, auf denen jedoch die Uhrzeit, in der die Maskenpflicht bislang galt, überklebt worden sind, was zum Teil für Irritationen sorgte. „Diese muss man als Appell oder Empfehlung verstehen, in der Fußgängerzone einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.“