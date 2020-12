Dem Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Turnplatz sei um 12.40 Uhr nach dem Anfeuern des Ofens eine ungewöhnlich starke Rauchentwicklung aus dem Schornstein aufgefallen, teilte die Feuerwehr mit. Daraufhin rief er die Feuerwehr. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte auch starken Funkenflug im Schornsteinschacht fest. Mit Hilfe einer Drehleiter wurde der Schornstein von oben gekehrt. Offenbar war der Schacht verstopft. Ein weiterer Einsatztrupp nahm unterdessen im Keller die Asche in Schuttmulden auf.

Alle Wohnungen am Kaminschacht wurden mittels einer Wärmebildkamera auf ungewöhnliche Wärmeentwicklung kontrolliert. Ein ebenfalls alarmierter Schornsteinfeger kontrollierte nach den Einsatz noch einmal die gesamte Feuerstätte. Eine Gefahr für die Bewohner bestand aber nicht mehr, so dass alle Bewohner des Mehrfamilienhauses nach dem gut einstündigen Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.