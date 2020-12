Anbau eines Wohnhauses fängt Feuer

Paderborn -

Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Samstagabend am Hudeweg in Paderborn der Anbau eines Einfamilienhauses gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge das Feuer bemerkt und die Bewohner des Hauses gewarnt. Die Bewohner, eine dreiköpfige Familie, hätten so das Haus unbeschadet verlassen können, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.