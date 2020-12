Ein Festmahl für Bedürftige

Paderborn (WB/reb) -

An Weihnachten sollte niemand leer ausgehen und nichts zu essen haben. Deshalb hat die Paderborner Hilfsorganisation „Unser Hochstift rückt zusammen“ an den Weihnachtsfeiertagen eine warme Mahlzeit für Menschen in Not verteilt. Diese konnten sich jeweils um 12 Uhr am kleinen Domplatz einfinden, um eine kostenlose Mahlzeit sowie Getränke entgegenzunehmen.