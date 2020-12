Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat den mit 3.000 Euro dotierten Preis bei der virtuellen Veranstaltung an AfB-Geschäftsführer Daniel Büchle verliehen. Er nahm ihn stellvertretend für alle Mitarbeiter entgegen.

„Ich freue mich wirklich riesig, vor allem als Arbeitsminister, dass wir ein so gutes Inklusionsunternehmen aufbauen konnten“, sagte Karl-Josef Laumann und gratuliert dem Unternehmen zur Entwicklung: „Auf der einen Seite wirkt AfB der Wegwerfgesellschaft entgegen und stellt diese Technik auch Menschen zur Verfügung, die nicht so viel Geld ausgeben können für ein neues Gerät und schafft gleichzeitig sehr viele rentable Arbeitsplätze.“

Der NRW-Minister hält fest: „Ich persönlich glaube ja, dass ein wichtiger Parameter für Inklusion ist, dass am Ende eine Erwerbsarbeit steht, von der man leben kann, wo man integriert ist, aber auch eine Arbeit, von der man ein selbstständiges Leben führen kann. Und ich weiß, dass AfB da in NRW einen großen Beitrag leistet, aber auch darüber hinaus.“

AfB-Geschäftsführer Daniel Büchle bedankte sich: „Wir freuen uns sehr über die tolle Auszeichnung. Bis 2025 wollen wir im Unternehmen mindestens 300 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schaffen. Da ist der Inklusionspreis eine riesige Motivation für uns, weiterzumachen.“

AfB hat in den vergangenen zehn Jahren sechs Standorte in NRW aufgebaut und beschäftigt in Borchen, Paderborn, Düren, Essen, Köln und Unna insgesamt 99 Mitarbeiter, 42 davon mit Behinderung. AfB ist spezialisiert auf die Übernahme gebrauchter IT-Hardware von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, die der zertifizierte Refurbisher nach Datenlöschung und Aufarbeitung wieder vermarktet und so auch einen ökologischen Mehrwert erzielt. IT-Partner im Raum Nordrhein-Westfalen sind unter anderem die Funke Mediengruppe, Bilfinger oder Bertelsmann.

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hat den Inklusionspreis des Landes Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2020 ausgelobt. Schwerpunktthema war „Teilhabe durch Digitalisierung“. Aus 144 Bewerbungen nominierte die Jury 25 Projekte. Die Bewerbungsfrist endete am 15. Februar 2020.

Pandemiebedingt wurde die Preisverleihung verschoben und schließlich digital durchgeführt. Ausgezeichnet wurden Praxisbeispiele, die das gelungene inklusive Zusammenleben sowie die Umsetzung der Inklusion im Bewusstsein der Menschen mit und ohne Behinderungen fördern.

Das Unternehmen AfB hatte sich für den Fachpreis in der Kategorie „Arbeit und Qualifizierung“ beworben. Darüber hinaus wurden Fachpreise in folgenden Kategorien ausgelobt: Freizeit und Kultur, Schulische, außerschulische und frühkindliche Bildung, Barrieren abbauen – Zugänge schaffen, Sport (Sonderpreis der Staatskanzlei) und Heimat ohne Hindernisse (Sonderpreis der NRW-Stiftung).