Die Paderborner waren am Samstag in Richtung Quakenbrück unterwegs. Als sie sich gegen 11 Uhr in Höhe der Gemarkung Grothe befanden, geriet der 28 Jahre alte Fahrer vor einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen.

Der Opel überfuhr dem Polizeibericht zufolge dann zwei Zaunpfähle und prallte gegen zwei Bäume. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Die 26-jährige Beifahrerin wurde in dem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Badbergen befreite die Frau, ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.