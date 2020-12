Die ehemalige Domdechanei, in der die Paderborner Stadtbibliothek untergebracht ist, wurde von der Paderborner Firma eventware illuminiert.

Dank der Unterstützung von dSpace, Technologieführer in den Bereichen Simulation und Validierung, und durch Vermittlung des Paderborner Stadtmarketings gemeinsam mit der Stadtbibliothek konnte diese Lichtinszenierung in kürzester Zeit umgesetzt werden. Das erfolgreiche Zusammenspiel der Akteure sorgte bei so manchem Weihnachtsspaziergang für überraschende Freude und das eine oder andere Handy-Foto.