Tote Tauben in der Paderborner Innenstadt

Paderborn (WV/jhan) -

Liegen in der Paderborner Innenstadt aktuell wieder Giftköder für Tauben aus? Davor warnt Kirsten Strauch von der privaten Wildvogelhilfe in Höxter. Am Sonntag seien ihr zwei fast tote Stadttauben gebracht worden, die kurze Zeit später starben. Eine dritte, die ebenfalls an der Alten Torgasse entdeckt worden ist, war zu diesem Zeitpunkt bereits verendet.