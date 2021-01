An der Kreuzung Am Brockhof wollte der geradeausfahren. Dabei übersah er einen aus seiner Blickrichtung von links kommenden Kleinwagen. Die 49-jährige Toyotafahrerin war in Richtung Sande unterwegs und prallte in die Fahrerseite des Golf.

Beide Fahrzeug schleuderten von der Fahrbahn und kamen auf einem nebenan befindlichen Grundstück zum Stillstand. Die Autofahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 6000 Euro belaufen.