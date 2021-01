Die 58-jährige Rollerfahrerin fuhr gegen 13.20 Uhr auf der Residenzstraße in Richtung Münsterstraße. In Höhe des Jugendtreffs, so berichtet die Polizei, bog eine entgegenkommende Autofahrerin nach links auf die Parkplätze ab. Um nicht mit dem silbernen Mercedes zusammenzustoßen, bremste die Rollerfahrerin und stürzte.

Fußgänger eilten der gestürzten Frau zur Hilfe. Sie war verletzt und ein Bein unter dem Roller eingeklemmt. Die Mercedesfahrerin parkte und sprach kurz mit der Verletzten. Dann stieg die Frau wieder ein und fuhr davon. Ein Autokennzeichen wurde abgelesen.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Aufklärung der Fahrerflucht aufgenommen. Die Polizei bittet die Ersthelfer und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 05251/3060 zu melden.