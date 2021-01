Eine 66-jährige Kundin stand gegen 11.05 Uhr an der Kasse des Supermarktes in Wewer an. Eine Zeugin (37) beobachtete einen Mann, der mit seinem Einkaufswagen hinter der Kundin stand. Der Mann bückte sich nach vorn, hob etwas auf und steckte es in seine Jackentasche. Dann entfernte er sich samt Einkaufswagen eilig aus der Warteschlange und verschwand im Laden. Jetzt bemerkte die 66-Jährige den Verlust ihres Portemonnaies. Die Zeugin informierte den Filialleiter (50). Gemeinsam suchten sie den Tatverdächtigen und fanden ihn zwischen zwei Gängen. Die Geldbörse der Frau lag in seiner Nähe. Daraus fehlte das Geld.

Der Filialleiter nahm den 62-jährigen Tatverdächtigen mit ins Büro. Als er die Polizei verständigte, ergriff der mutmaßliche Dieb die Flucht. Der Filialleiter hielt den Mann fest und wurde sogleich mit Faustschlägen gegen seinen Kopf attackiert. Im Gerangel stürzten beide Männer zu Boden. Dabei fielen dem Verkäufer zwei Cuttermesser aus der Tasche. Als der Tatverdächtige danach greifen wollte, griff eine weitere Zeugin (54) ein und nahm die Messer an sich. Schließlich gelang es, den renitenten Mann in eine Toilette einzusperren. Wenig später traf eine Polizeistreife ein.

Die Polizisten stellten fest, dass gegen den 62-Jährigen ein Haftbefehl wegen eines Bedrohungsdelikts vorlag. Sie nahmen den Mann fest und stellten die bei ihm aufgefunden Geldscheine sicher. Sowohl der Filialleiter als auch der Tatverdächtige hatten bei ihrer Auseinandersetzung Verletzungen erlitten. Da der mutmaßliche Dieb über Schmerzen klagte, wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort verkündete ihm ein Richter vom Paderborner Amtsgericht den Haftbefehl. Der Tatverdächtige kam in ein Justizkrankenhaus. Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls läuft jetzt ein erneutes Strafverfahren gegen den 62-Jährigen.