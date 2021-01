Krumme Touren mit fremden Wohnmobilen

Prozess am Landgericht: Ehepaar aus Essen soll Kopf einer Betrügerbande sein

Paderborn -

Das ist dreist: Betrüger mieten von Privatleuten Wohnmobile, fälschen die Papiere und verkaufen die Fahrzeuge an nichts ahnende Dritte. So soll eine mutmaßliche Bande agiert haben, die seit Dezember in Paderborn vor Gericht steht. Wie dreist die Betrüger vorgingen, berichteten jetzt Kaufinteressenten im Zeugenstand.